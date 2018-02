Cameroun: 100.000 nouveaux ordinateurs "Paul Biya" pour les étudiants

(Belga) Le Cameroun a réceptionné un deuxième lot de 100.000 ordinateurs, "dons" du chef de l'Etat promis aux étudiants en 2016, a annoncé lundi un ministre à la radio d'Etat, au moment où la polémique enfle depuis plusieurs mois autour de ces ordinateurs.

Les 100.000 ordinateurs portant l'inscription PB, les initiales du président Paul Biya, sont arrivés à Yaoundé pendant le week-end, a dit à la Cameroon Radio-Television (CRTV), Jacques Fame Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur. L'arrivée du deuxième lot d'ordinateurs porte à 180.000 le nombre d'appareils réceptionnés par le Cameroun. En 2016, Paul Biya avait promis d'offrir 500.000 ordinateurs aux étudiants des universités d'Etat et privées du Cameroun. Ces appareils - fabriqués en Chine grâce notamment à un prêt d'une banque chinoise à l'Etat camerounais - sont au coeur d'une polémique depuis décembre liée à leur coût, leur qualité et leur capacité de stockage. Alors que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, avait affirmé qu'un "ordinateur PB" coûtait 100.000 francs CFA (150 euros), le ministre de l'Enseignement supérieur avait indiqué que l'appareil revenait à 300.000 francs CFA (450 euros). Ses services avaient du intervenir pour expliquer que ce coût intégrait le prix d'installation des différents logiciels, notamment. Parallèlement, en réponse aux nombreux étudiants et internautes qui critiquaient le peu de capacité de stockage de ces ordinateurs, 32 gigas, un responsable du ministère de l'Enseignement supérieur avait affirmé qu'ils pouvaient en fait accueillir plus de données. "Ces ordinateurs sont dotés de disques SSD qui sont ultra-rapides. Initialement, quand on va voir ça, on va dire que 32 gigas c'est petit. Mais, avec cette technologie (SSD), 32 gigas, ça fait 500 gigas dans l'+ancienne technologie+", avait déclaré en décembre le professeur Roger Atsa Etoundi, directeur des systèmes d'information au ministère de l'Enseignement supérieur. Ces propos ont déclenché un raz-de-marée de blagues potaches sur les réseaux sociaux depuis lors, quant à la signification de la "nouvelle" et de l'"ancienne" technologie. Des élections générales - dont l'élection présidentielle - sont prévues au Cameroun fin 2018. Certains observateurs politiques voient dans ce "don" d'ordinateurs une opération de "séduction de l'électorat". (Belga)