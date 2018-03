Cameroun: un ministre prône le dialogue dans le sud-ouest anglophone

(Belga) Le ministre camerounais de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a affirmé mardi être porteur d'un "message de dialogue" lors d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région anglophone du sud-ouest, où l'armée combat les séparatistes anglophones, selon la radio d'Etat.

M. Atanga Nji, lui-même anglophone, a affirmé dans une courte intervention à la radio d'Etat être présent dans le sud-ouest pour "apporter un message de dialogue, un dialogue responsable, un dialogue avec ceux qui savent que le Cameroun est un et indivisible". Il a aussi indiqué être là pour "transmettre les remerciements du chef de l'Etat aux autorités administratives et aux forces de défense pour la manière professionnelle dont elles ont fait montre pendant les perturbations". Les deux régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, qui regroupent 20% de la population camerounaise, sont secouées depuis plus d'un an par une profonde crise politique sur fond de revendications sociales et économiques vis-à-vis de l'élite francophone qui dirige le pays. La situation sécuritaire s'est considérablement dégradée depuis la proclamation unilatérale d'une république indépendante, l'"Ambazonie", le 1er octobre 2017, puis l'extradition fin janvier au Cameroun de 47 séparatistes anglophones, dont leur leader Sisiku Ayuk Tabe, après leur arrestation au Nigeria. Depuis, les violences se sont transformées en conflit de basse intensité entre l'armée et les séparatistes, avec des attaques ciblées contre des symboles de l'Etat et des enlèvements. Mi-mars, deux Tunisiens et deux Camerounais ont été enlevés dans le sud-ouest. (Belga)