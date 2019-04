Cameroun: un opposant historique enlevé en zone anglophone, selon son parti

(Belga) Le président du parti d'opposition historique au Cameroun, Ni John Fru Ndi, a été enlevé samedi à Kumbo, dans le Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones du pays en proie à un conflit armé depuis plus d'un an, a annoncé son parti.

"Le président Ni John Fru Ndi a été enlevé par des ravisseurs ce matin à Kumbo", a déclaré l'un des responsables du Social Democratic Front (SDF), Jean Robert Wafo, dans un communiqué. Le président du SDF a été kidnappé alors qu'il était à la tête d'un cortège funéraire, a précisé le parti. Des séparatistes anglophones militent pour la création d'un Etat indépendant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Fin 2017, après un an de protestation, ils avaient pris les armes contre Yaoundé. Certains séparatistes multiplient les enlèvements de responsables, de militaires et policiers, ainsi que des civils, pour maintenir la pression sur le régime de Yaoundé et pour exiger des rançons permettant aux groupes armés de tenir. En octobre, la maison de Ni John Fru Ndi avait été incendiée et sa soeur kidnappée avant d'être libérée. M. Fru Ndi et son parti - principale force d'opposition à Paul Biya depuis sa création en 1990 - se sont toujours dits opposés à la partition du Cameroun. Le SDF est le premier parti d'opposition au parlement. (Belga)