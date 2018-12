Cameroun: une TV suspendue pour avoir faussement annoncé la mort du président Ali Bongo

(Belga) Une télévision privée du Cameroun qui avait faussement annoncé fin octobre la mort du président gabonais Ali Bongo Ondimba, alors hospitalisé en Arabie Saoudite, a été suspendue mercredi pour un mois, a annoncé le régulateur camerounais des médias.

"Suite à la diffusion dans l'édition du journal télévisé du 27 octobre 2018 d'une déclaration non fondée annonçant le décès du président de la République du Gabon", le Conseil national de la communication (CNC), "a décidé de suspendre pour une durée d'un mois la chaîne (...) Vision 4", a indiqué le CNC. Dans ce texte lu sur la radio d'Etat, le CNC dit avoir "constaté le non respect" par cette chaîne "des exigences professionnelles d'investigation et de recoupement dans le traitement de l'information". Fin octobre, Vision 4 avait déjà été suspendue six mois au Gabon pour les mêmes raisons. Le président gabonais, âgé de 59 ans, avait été hospitalisé le 24 octobre à Ryad, à la suite d'un accident vasculaire cérabral (AVC). Il a été transféré fin novembre au Maroc pour y poursuivre sa convalescence et sa rééducation. Mercredi, la CNC a également suspendu pour un mois un journaliste de la chaîne pour "diffusion de propos incitant à la haine tribale". Le CNC a déjà prononcé des sanctions contre des journalistes de Vision 4 sans qu'elles soient suivies d'effet. Le promoteur de la chaîne, Jean-Pierre Amougou Belinga, est réputé proche du ministre camerounais de la Justice Laurent Esso. (Belga)