Camila Cabello en tête des nominations aux MTV Europe Music Awards

La chanteuse américaine Camila Cabello est arrivée en tête avec six nominations aux MTV Europe Music Awards (EMA), récompenses attribuées aux vidéos les plus populaires sur la déclinaison européenne de la chaîne musicale américaine, selon la liste publiée jeudi.

Avant même cette cérémonie, qui aura lieu le 4 novembre dans la banlieue de Bilbao (Espagne), 2018 peut déjà être considérée comme une année faste pour la jeune femme de 21 ans à peine, originaire de Cuba.

Son tube "Havana", avec le rappeur Young Thug, a atteint la tête des ventes fin janvier aux Etats-Unis, de même que son album "Camila" durant la même semaine.

La version audio du titre, sans vidéo, a été visionnée plus de 1,3 milliard de fois sur YouTube.

Fin août, elle a décroché deux des plus prestigieuses récompenses au MTV Video Music Awards, les trophées des vidéos musicales les plus populaires aux Etats-Unis, en étant sacrée Artiste de l'année et Vidéo de l'année.

En 2017, l'ancienne membre du groupe Fifth Harmony avait déjà reçu le prix de la meilleure artiste pop aux MTV EMA.

En tête des nominations et présente dans six catégories, la chanteuse américaine Taylor Swift n'avait finalement obtenu aucune récompense l'an dernier.

Derrière Camila Cabello arrivent la chanteuse américaine Ariana Grande et le rappeur texan Post Malone, chacun nommés cinq fois, suivis par le rappeur et chanteur canadien Drake et l'artiste britannique Dua Lipa, retenus dans quatre catégories.

Déjà primé trois fois en 2017, dont le trophée du meilleur artiste, le chanteur canadien Shawn Mendes est nommé trois fois cette année.