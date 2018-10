Environ 1200 enfants, dont 18 Belges, sont détenus dans des camps situés dans la région du Nord-Est de la Syrie. La Fondation Child Focus pour les enfants disparus et sexuellement exploités en revient avec un psychiatre qui était présent dans l'équipe pour examiner la situation.

C'est dans le camp de Roj, situé dans le Kurdistan syrien, que sont détenus des femmes djihadistes belges et leurs enfants. Nos journalistes Jean-Pierre Martin et Guillaume Wils y étaient le mois dernier. La Fondation Child Focus pour les enfants disparus et sexuellement exploités et une équipe de psychologues viennent d'y mener une mission pour examiner les enfants et répondre à cette question: "Sont-ils dangereux?".

"Ce sont des enfants comme tous les autres"

"Pas du tout", réagit le professeur de psychologie Gerrits Loots, au micro de nos journalistes. "Il n'y aucun argument de sécurité. Il n'y aucune raison pour qu'ils aillent en direction du terrorisme au cours de leur développement".

Selon lui, les 18 enfants belges qui sont détenus dans ce camp et qui sont, pour la plupart, très jeunes pourraient surmonter leur traumatisme. "Ce sont des enfants comme tous les autres. Des enfants qui doivent jouer, qui doivent vivre et qui ont tous les moyens d'avoir un développement normal", explique encore le professeur Gerrits Loots.

"Avec l'hiver à nos portes, il est temps d'agir"

La directrice générale Child Focus, Heidi De Pauw, tente de convaincre le gouvernement belge de rapatrier ces femmes et ces enfants. "Je fais confiance au gouvernement pour qu'il continue à faire des efforts pour faire revenir les enfants qui souffrent. Et avec l'hiver à nos portes, il est temps d'agir", indique-t-elle.

"Nous ne pouvons pas les garder indéfiniment"

Pour les autorités locales , les djihadistes sont un fardeau. Le ministre kurde demande aux gouvernements européens de prendre leurs responsabilités. "Nous voulons sensibiliser l'opinion et surtout les gouvernements européens pour qu'ils reprennent leurs ressortissants. Ils sont détenus parce qu'ils ont rejoint Daesh (acronyme arable de l'organisation terroriste Etat islamique, ndlr). C'est leur responsabilité. Nous ne pouvons pas les garder indéfiniment", déclare Abdul Karim Omar, directeur des relations extérieures du Kurdistan syrien.

Plus de 2900 djihadistes, hommes, femmes et enfants sont actuellement détenus par les Kurdes de Syrie.