CAN-2019: Andy Delort remplace Belkebla dans l'équipe d'Algérie

L'attaquant de Montpellier Andy Delort a été choisi pour remplacer dans l'équipe d'Algérie durant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019) le milieu de terrain Haris Belkebla, exclu pour avoir exhibé son postérieur sur internet, a annoncé jeudi la Fédération algérienne de football (FAF).

Andy Delort, de nationalité française mais pouvant prétendre à la nationalité algérienne par sa mère, avait indiqué en mai vouloir jouer pour l'Algérie, avec l'espoir d'être sélectionné pour la CAN. Mais il ne figurait pas dans la liste initiale des 23 choisis fin mai pour participer à la compétition qui débutera le 21 juin en Egypte.

L'attaquant de 27 ans a obtenu sa naturalisation algérienne au cours du mois de mai.

"Le sélectionneur national Djamel Belmadi a choisi l'attaquant Andy Delort pour remplacer Harris Belkebla. L'attaquant international rejoindra les Verts aujourd'hui et participera demain à son premier entraînement avec eux", indique jeudi la FAF sur son compte Twitter, en souhaitant "bienvenue à Delort".

L'équipe algérienne finalise sa préparation au Qatar, où elle a été tenue en échec mardi 1-1 par le Burundi en amical. Elle y jouera son second match de préparation le 16 juin contre le Mali, avant son départ pour l'Egypte.

Mardi, la FAF a annoncé l'exclusion de la sélection "pour raisons disciplinaires" du milieu de terrain Haris Belkebla, puni pour été vu sur internet exhibant son postérieur derrière un de ses coéquipiers qui participait à un jeu vidéo en réseau. Les images, publiées sur les réseaux sociaux, ont suscité de nombreuses réactions scandalisées de la part de supporteurs algériens.

Andy Delort vient d'accomplir sa meilleure saison sous les couleurs de Montpellier, son "club de coeur". En 36 rencontres de Ligue 1, l'avant-centre a inscrit 14 buts et réussi sept passes décisives, permettant à l'équipe héraultaise de terminer à la 6e place de la Ligue 1.

Delort, originaire de Sète, s'est totalement épanoui à Montpellier et a relancé sa carrière après un exil de six mois aux Tigres de Monterrey (Mexique), aux côtés de l'ancien Marseillais Pierre-André Gignac, et pendant un an et demi à Toulouse.

Prêté avec option d'achat la saison dernière par Toulouse, l'ancien attaquant de Nîmes, Ajaccio, Tours et Caen a été transféré définitivement à Montpellier, où il est désormais lié pour quatre ans.