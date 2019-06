CAN-2019: carton plein pour l'Egypte de Salah, Madagascar la surprise

L'attaquant de l'Egypte Mohamed Salah (g) buteur lors de la victoire 2-0 sur l'Ouganda lors de la CAN le 30 juin 2019 au CaireKhaled DESOUKI

L'Egypte de Mohamed Salah, auteur de son 2e but dans la CAN-2019 devant l'Ouganda (2-0) dimanche, a fait le carton plein en remportant son 3e match du groupe A en trois rencontres, alors que Madagascar a terminé surprenant leader du groupe B pour sa première participation à une phase finale de la CAN.

L'Egypte, pays-hôte, avait décroché son ticket pour les 8e dès son deuxième match, mais a tenu à faire honneur son rang de favori et plaisir à ses 74.000 supporters du stade international du Caire. La star Salah, critiquée ces derniers jours pour avoir apporté son soutien à Amr Warda, son coéquipier accusé d'harcèlement sexuel, n'a laissé à personne d'autre le soin d'ouvrir la marque (36e), El Mohammadi doublant la mise dans le temps additionnel de la première période pour mettre fin à tout suspense (45+1).

Avec six points, l'Egypte est accompagnée en 8e de finale par sa victime du jour (4 pts), tandis que la RD Congo, qui s'est révoltée devant le Zimbabwe (4-0), est en position d'attente avec trois unités. Les Zimbabwéens quittent la CAN avec un point.

Obligé de passer par un tour préliminaire avant même les qualifications, voilà Madagascar en 8e de finale de la CAN, avec en prime la première place du groupe B après sa victoire 2 à 0 devant le Nigeria.

"Je dois remercier les joueurs qui ont donné de la fierté au peuple malgache et à moi-même. C'est une vraie réussite pour nous", a réagi le sélectionneur français de Madagascar, Nicolas Dupuis.

Sous le regard du président de la CAF, Ahmad Ahmad, un Malgache, Lalaina Nomenjanahary a ouvert la marque pour Madagascar après un exploit personnel dès la 13e minute à Alexandrie. Carolus Andriamatsinoro a doublé la mise sur coup franc (53e) pour donner la victoire et un adversaire plus facile parmi les quatre meilleurs troisièmes issus des groupes A, C ou D.

En revanche, le Nigeria pourrait tomber sur le tenant du titre, le Cameroun, ou le Ghana, déjà couronné à quatre reprises.

"Madagascar a été meilleur que nous aujourd'hui", a souligné Gernot Rohr, le sélectionneur allemand du Nigeria, qui a effectué cinq changements dans le onze de départ vainqueur de la Guinée lors du deuxième match.

Il a aussi titularisé pour la première fois Samuel Kalu, victime d'un malaise la semaine dernière.