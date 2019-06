CAN-2019: face au Kenya, pas un match à prendre "à la légère", pour l'Algérien Belmadi

Pas le moment de "prendre le match à la légère": l'Algérie, absente du Mondial, veut se reconstruire avec sérieux, et bien démarrer sa CAN contre le Kenya dimanche, a prévenu samedi son sélectionneur Djamel Belmadi.

"Il ne faut plus prendre ces (petites) équipes à la légère. On a vu un match équilibré hier (vendredi, entre l'Egypte et le Zimbabwe, 1-0). On est plus qu'avertis", a indiqué l'entraîneur depuis Le Caire, où joueront les Fennecs.

Son équipe s'est déjà pris les pieds dans le tapis lors de son premier match de CAN: en 2017, où elle a été tenue en échec par le Zimbabwe (2-2), laissant échapper deux points qui lui ont coûté la qualification au tour suivant. En 2010, le modeste Malawi l'avait battue 3-0.

"On est une équipe qui est en train de se reconstruire et qui veut bien faire", a expliqué l'ancien joueur de Marseille, qui ne veut pas du statut de favori.

"Pour être favori, il aurait fallu avoir gagné une fois en dehors de nos terres (l'Algérie a remporté sa seule CAN en 1990 à domicile). On a été sortis en 2017, on n'a pas été à la Coupe du monde. Il n'y a pas les ingrédients pour être favoris", a-t-il martelé.

"Evidemment, nous avons à coeur d'aller le plus loin possible et pourquoi pas de gagner le trophée. C'est notre esprit de compétititon, comme les autres équipes", a-t-il poursuivi.

Si l'Algérie pouvait répéter ces ratés de 2010 et 2017, "je suis preneur", a plaisanté le sélectionneur français du Kenya Sébastien Migné. "Nous n'arrivons pas en victimes. Sur un match, tout est possible."

"J'aurais un mal de tête si je devais définir cette équipe d'Algérie tellement il y a d'individualités. A nous proposer un collectif fort pour contrer ces individualités. Parmi celles-ci, je citerai Bounedjah qui est l'un des meilleurs attaquants du monde", a-t-il poursuivi.