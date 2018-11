CAN-2019: l'Algérie et la Côte d'Ivoire assurent, la Mauritanie surprend

On connaît quatre nouveaux qualifiés pour la CAN-2019: les habitués que sont l'Algérie, la Guinée et la Côte d'Ivoire ont validé dimanche leurs billets pour le Cameroun (15 juin-13 juillet), où ils seront accompagnés de la Mauritanie, pour une première historique.

C'est un sacré exploit qu'a réalisé le Français Corentin Martins: envoyer la 104e nation mondiale à la première CAN de son histoire. Et les Mourabitounes n'ont pas fait dans le détail pour se qualifier, remportant quatre de leurs cinq premiers matches, dont le dernier face au Botswana (2-1) était synonyme de qualification avant même la dernière journée.

Du côté de Nouakchott, le héros se nomme Ismaël Diakité: l'attaquant de l'US Tataouine, en D1 tunisienne, a signé un doublé et renversé des Zèbres déjà éliminés. Champagne!

A Conakry, les bouteilles avaient déjà été sabrées puisque la Centrafrique n'a pu ramener mieux qu'un nul du Rwanda (2-2), qualifiant du même coup la Guinée et la Côte d'Ivoire avant même leur match.

Le Syli national et les Eléphants se sont d'ailleurs neutralisés (1-1), sans grand enthousiasme, dans un match qui sentait bon la Ligue 1: l'ancien Niçois Jean Michaël Seri, bien servi par l'ex-Parisien Serge Aurier, a en effet égalisé pour la Côte d'Ivoire, répondant à l'Auxerrois Mohamed Yattara.

Pas compliqué non plus pour l'Algérie. Les Fennecs, emmenés par un Riyad Mahrez XXL et auteur d'un doublé, ont déroulé au Togo (4-1) et tranquillement validé leur billet pour leur quatrième CAN de rang.

Avec dix points à une journée de la fin, les hommes de Djamel Belmadi ne peuvent être délogés ni par le Bénin, 2e avec 7 points, ni par le Togo, 3e avec 5 points, qui s'affrontent lors de la dernière journée.

Ils rejoignent le Sénégal, Madagascar, la Tunisie, l'Egypte, le Maroc, le Nigeria, l'Ouganda, le Mali ainsi que le Cameroun, pays organisateur, pour former une liste de 13 qualifiés sur les 24 attendus au Cameroun du 15 juin au 13 juillet.

Les neuf derniers devront donc patienter jusqu'à la 6e et dernière journée, en mars, dernière chance pour le Ghana des frères Ayew ou le Burkina Faso de Bertrand Traoré.

Une chose est sûre, cette 32e édition de la CAN se fera sans la Zambie, championne d'Afrique 2012 mais qui n'a pas su s'extirper d'un groupe où figurent la Guinée-Bissau, la Namibie et le Mozambique.