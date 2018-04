Canada: 14 morts dans un accident entre un car de jeunes hockeyeurs et un camion

Les opérations de secours après l'accident entre un car de hockeyeurs et un camion dans l'ouest du Canada le 6 avril 2018 - Kymber RAE

Le Canada était en deuil samedi après la mort de 14 personnes dans un tragique accident survenu la veille dans la province de Saskatchewan (ouest), entre un camion et un car transportant de jeunes joueurs de hockey, le sport le plus populaire du pays.

Il était environ 17H00 locales (23H00 GMT) quand un semi-remorque a percuté un autobus de cette équipe de hockeyeurs âgés de 16 à 21 ans, dans lequel se trouvaient 29 personnes, sur une autoroute de rase campagne au nord-est de Saskatoon, par une température avoisinant les -20 degrés celsius.

Des images de témoins présents sur place montrent des véhicules éventrés à une intersection de l'autoroute 35, à mi-chemin entre les localités de Tisdale et Nipawin.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale) a confirmé que 14 occupants du car sont décédés dans l'accident. "Les 15 autres personnes ont été transportées à l'hôpital pour diverses blessures. Trois ont des blessures graves", a précisé la police dans un communiqué.

"Le pays tout entier est en état de choc et en deuil aujourd'hui", a réagi le Premier ministre canadien Justin Trudeau, "le coeur brisé". "Personne ne devrait voir son enfant partir pour aller pratiquer le sport qu'il aime sans jamais le voir revenir", a-t-il regretté dans un communiqué.

Sous la violence du choc, un survivant, membre de l'équipe des Broncos de Humboldt, a d'abord cru que "le semi-remorque avait frappé le bus par le côté, mais non, c'était bien de front", a raconté son père, Tom Straschnitzki à la télévision publique CBC.

L'entraîneur des Broncos, Darcy Haugan, a perdu la vie dans l'accident, a dit sa soeur à CBC.

"Nous ne confirmons pas l'identité des victimes pour le moment; nous ne précisons pas si les personnes décédées sont des joueurs ou des entraîneurs", a toutefois noté la GRC, sans donner de détails sur l'état de santé du conducteur du semi-remorque.

La direction des Broncos réservait de son côté ses commentaires à une conférence de presse prévue à 19H00 GMT samedi. Venue du centre de la province, l'équipe se rendait à un match de la ligue régionale de hockey de Saskatchewan organisé à Nipawin.

Le lieu de l'accident étant si isolé, au milieu des plaines agricoles canadiennes, qu'il a fallu évacuer certains blessés par voie aérienne, avec deux hélicoptères spécialisés et un avion ambulance envoyés sur place, selon les secours et une photographe de l'AFP sur place.

"Un nombre élevé" de blessés ont été transportés dans deux hôpitaux de Saskatoon, à quelque 235 kilomètres de là, ont précisé les autorités sanitaires.

"La nuit dernière a été la plus longue, la pire et la plus tragique de ma carrière", a commenté sur Facebook un médecin d'un hôpital de Saskatoon, Hassan McMasri, dont l'AFP a confirmé l'identité.

Des barrages ont été établis à 500 mètres alentours par les pompiers et des enquêteurs de la police fédérale qui tentaient encore samedi matin de déterminer les raisons de la collision.

- "Pays en deuil" -

Le président américain Donald Trump a indiqué sur Twitter s'être entretenu avec M. Trudeau pour l'assurer de "sa plus profonde estime" et adresser ses condoléances aux familles des victimes.

Le hockey sur glace, sport officiel du Canada, rassemble à chaque match de la Ligue nord-américaine de hockey (NHL) des millions d'adeptes du sport aux quatre coins du pays et est l'équivalent culturel du football en Europe.

Sous le choc, quelques dizaines de proches et d'habitants s'étaient rassemblées dès vendredi soir dans un centre de loisirs de Humboldt, petite ville de 6.000 habitants, dans l'attente de nouvelles.

"C'est une soirée très, très triste et tragique pour notre communauté et pour toutes les familles des joueurs impliqués dans cette tragédies", a déclaré à CBC Rob Muench, le maire de Humboldt. "Ici, le hockey rassemble les gens autour de la patinoire, comme dans la plupart des autres villes du pays."

Une collecte de fonds a été immédiatement lancée sur internet pour venir en aide aux victimes et avait déjà levée près de 850.000 dollars canadiens (541.000 euros) vers 18H30 GMT samedi.

Les condoléances et hommages ont également abondé de la part des plus grandes équipes canadiennes de hockey, dont les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto et les Canucks de Vancouver.

"La NHL pleure ceux qui nous ont quitté et offre sa force et sa compassion aux blessés", a réagi Gary Bettman, président de la NHL, dans un communiqué.

Ce drame fait écho à un accident similaire survenu en décembre 1986, également dans la Saskatchewan, au cours duquel quatre hockeyeurs avaient perdu la vie dans un accident de la route.

Plus récemment, en janvier 2008, sept jeunes joueurs de basketball et leur entraîneur avaient perdu la vie au Nouveau-Brunswick (côte atlantique) dans des conditions similaires: un semi-remorque avaient embouti leur fourgonnette de nuit, en plein hiver.