Canada: 43 "esclaves modernes" mexicains libérés par la police

Quarante-trois Mexicains réduits à l'état d'"esclaves des temps modernes" au Canada, où ils étaient forcés à travailler presque gratuitement dans des hôtels, ont retrouvé leur liberté, a annoncé lundi la police de l'Ontario.

Les travailleurs, des hommes pour la plupart, avaient été attirés au Canada par des trafiquants qui, moyennant le versement d'une forte somme d'argent, leur promettaient qu'ils pourraient soit y étudier, soit y obtenir des visas de travail et à terme un statut de résidents permanents. Mais une fois sur place, ils étaient logés dans des "conditions sordides" dans des villes du centre et de l'est de la province de l'Ontario, et forcés de travailler comme hommes ou femmes de ménage dans des hôtels de la région, a expliqué la police lors d'une conférence de presse. Les deux responsables d'une société de nettoyage de la région de Barrie (Ontario), qui travaillaient avec des établissements hôteliers de la région, sont dans le collimateur des enquêteurs, même s'ils n'ont pas été arrêtés. La police recherche d'autres suspects et des inculpations pourraient être annoncées dans les prochains jours. "Le trafic d'êtres humains est une forme moderne d'esclavage", a expliqué à la presse le commissaire-adjoint Rick Barnum. "L'exploitation est au coeur de ce délit". Les travailleurs devaient payer leur logement, leur nourriture et le transport vers leurs lieux de travail. Leur salaire était contrôlé par leurs employeurs, qui leur laissaient parfois moins de 50 dollars (33 dollars) chaque mois pour vivre. À l'issue d'une enquête qui a mobilisé quelque 250 policiers, les victimes ont pu retrouver la liberté la semaine dernière. Tous ces travailleurs étaient en situation régulière, a souligné la police. Ces derniers jours, ils se sont vu proposer un travail et ont été relogés dans la région de Barrie.