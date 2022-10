Canada: des dizaines de milliers de manifestants en soutien aux femmes iraniennes

(Belga) Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi à Montréal et dans d'autres villes canadiennes en solidarité avec les protestations qui secouent l'Iran depuis la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs iranienne.

L'Iran connaît un mouvement de contestation réprimé dans le sang depuis 16 jours, quand Masha Amini est morte après son arrestation pour n'avoir pas respecté le code vestimentaire strict imposé aux femmes par la République islamique. Samedi au Canada, des dizaines de milliers de personnes ont participé à des rassemblements de solidarité dans plusieurs villes dont Vancouver, Toronto et la capitale Ottawa. A Toronto, la chaîne publique CBC a montré des images des manifestants portant des t-shirts frappés de l'inscription "Justice pour Mahsa Amini" et agitant des drapeaux iraniens. A Montréal, plusieurs femmes se sont coupées les cheveux alors qu'une foule de plus de 10.000 personnes brandissait des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Justice" et "Non à la République islamique". "C'était pour les femmes iraniennes qui se battent pour leur liberté, pour leur vie en Iran", a déclaré à l'AFP une expatriée de 30 ans qui n'a donné que son nom, Sin, après avoir coupé ses cheveux. Plusieurs personnes dans la foule ont appelé à un changement de régime à Téhéran et à un renforcement des sanctions contre l'Iran par le Canada. Ottawa a déjà mis en place des sanctions en raison du programme nucléaire iranien et le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi une nouvelle série de sanctions contre des dizaines de responsables iraniens.