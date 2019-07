Canada: deux suspects recherchés pour meurtres, dont ceux de deux étrangers

(Belga) Deux jeunes Canadiens sont soupçonnés de trois meurtres récents dans l'Ouest canadien, dont ceux de deux étrangers, un Australien et une Américaine, a annoncé mardi la police fédérale canadienne.

Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans, qui étaient jusqu'ici considérés comme "portés disparus" dans le nord de la province de Colombie-Britannique, sont en fuite et ont été aperçus dans la Saskatchewan (ouest), a dit une porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors d'une conférence de presse. Tous deux sont considérés comme étant "dangereux", a souligné la police. Vus récemment à quelque 2.000 km de là où ils étaient initialement recherchés, les deux suspects "continuent vraisemblablement de se déplacer", ont ajouté les forces de l'ordre. Ils sont soupçonnés des meurtres de l'Australien Lucas Fowler, 23 ans, et de sa petite amie Chynna Deese, une Américaine de Caroline du Nord âgée de 24 ans, dont les corps avaient été retrouvés lundi dernier le long d'une route dans le nord de la Colombie-Britannique. Ils sont également soupçonnés du meurtre d'un homme d'une cinquantaine d'années, que la police cherche toujours à identifier et qui a été tué à la fin de la semaine dernière à environ 470 km des premiers crimes. Le corps de cette victime avait été retrouvé non loin d'un véhicule incendié appartenant aux deux suspects. La police avait hésité dans un premier temps à établir un lien entre ces deux enquêtes pour homicide, mais n'avait finalement pas exclu lundi cette "possibilité". (Belga)