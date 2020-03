Canada: l'épouse de Justin Trudeau guérie du nouveau coronavirus

Sophie Grégoire Trudeau, épouse du Premier ministre canadien, a annoncé samedi être guérie du coronavirus qui avait contraint M. Trudeau à l'isolement depuis deux semaines.

"Je me sens tellement mieux. J'ai reçu un bilan positif de mon médecin" et des services de la santé publique d'Ottawa, a indiqué Mme Grégoire Trudeau, dans un message sur Facebook samedi soir.

Elle avait été testée positive au coronavirus le 12 mars, au retour d'un voyage à Londres. Ce diagnostic avait amené M. Trudeau, qui ne présentait aucun symptôme, à se mettre au télétravail dans la résidence du Premier ministre, à quelques kilomètres de son bureau officiel et du parlement.

M. Trudeau, à l'isolement depuis cette date, donne ses points de presse quotidiens depuis le perron de sa résidence.

Sophie Grégoire Trudeau a tenu à remercier "tous ceux et celles qui (lui) ont envoyé leurs meilleurs vœux".

Soulignant qu'il n'est "pas facile d'être seul", elle a estimé que "la distance physique nécessaire pour se protéger en ce moment devrait nous encourager à créer plus de proximité émotionnelle".

Elle a aussi appelé chacun à "à suivre les protocoles de santé et à rester à la maison". "A tous mes merveilleux, courageux ami(e)s et concitoyens canadiens, je veux vous dire qu'on va passer à travers cette période difficile et on va le faire ensemble", a-t-elle conclu.

Un peu plus tôt dans la journée, M. Trudeau avait laissé entendre, au cours de son point de presse, qu'il comptait rester avec sa famille dans sa résidence, même si sa période d'isolement de 14 jours était arrivée à échéance.

"On est en train de continuer de suivre les avis des experts en santé. Et comme tout le monde devrait faire, on doit chercher à rester chez nous, à s'isoler le plus possible, à ne pas sortir si ce n'est pas absolument nécessaire", a-t-il dit.