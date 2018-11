Canada: l'Ontario enterre un projet d'université en français

(Belga) Le gouvernement de l'Ontario a annoncé jeudi qu'il annulait la construction d'une première université entièrement en langue française dans cette province, la plus peuplée du Canada, invoquant la nécessité de "mettre de l'ordre" dans les finances publiques.

Attendue de longue date par les quelque 600.000 francophones de la province (4% de la population), cette université devait voir le jour dès 2020 à Toronto, capitale de l'Ontario et métropole économique du Canada. L'annonce faite par le gouvernement conservateur du Premier ministre de la province Doug Ford, frère de l'ex-maire toxicomane de Toronto Rob Ford, marque un recul pour les droits de la minorité francophone de cette province, la plus nombreuse au Canada hors Québec. Après son arrivée au pouvoir en juin, le gouvernement Ford avait maintenu ce projet lancé en 2017 par le précédent gouvernement libéral de Kathleen Wynne, prévoyant même la présentation rapide d'un projet de loi à cette fin. Cependant, "un examen plus détaillé de la situation financière de la province a amené le gouvernement à annuler les plans de création d'une nouvelle université de langue française", a annoncé le ministre des Finances, Vic Fideli. Le ministre a réduit de 500 millions de dollars canadiens (335 millions d'euros) les dépenses prévues du gouvernement en mettant à jour les prévisions budgétaires de la province pour l'année fiscale se terminant le 31 mars prochain. L'Ontario prévoit un déficit budgétaire de 14,5 milliards de dollars pour l'année 2018-19, et "ne rien faire est impensable", a dit M. Fideli en accusant le précédent gouvernement d'avoir dépensé sans compter. (Belga)