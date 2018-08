Canada: le brasseur Molson Coors va lancer des boissons non alcoolisées à base de cannabis

(Belga) Le géant de la brasserie Molson Coors compte tirer profit de la légalisation prochaine du cannabis au Canada en se lançant dans la production de boissons non alcoolisées à base de cette drogue douce.

La filiale canadienne du brasseur américain a annoncé mercredi la création d'une coentreprise avec le groupe canadien The Hydropothecary Corporation (HEXO), un producteur de cannabis thérapeutique qui prévoit de vendre la drogue à des fins récréatives à l'automne. Molson Coors détiendra 57,5% de la coentreprise, qui devrait être créée d'ici le 30 septembre, avant la légalisation prévue du cannabis le 17 octobre. Le marché des produits consommables à base de cannabis doit être autorisé à compter de 2019. Hexo augmente rapidement sa capacité de production de cannabis et agrandit ses surfaces de culture dans ses installations, qui devraient plus que tripler d'ici la fin de l'année à environ 93.000 m2. " Le Canada innove dans le secteur du cannabis et, en tant que l'une des plus grandes entreprises de boissons au pays, Molson Coors Canada a l'occasion unique d'affirmer sa présence dans ce segment en plein essor", a dit Frederic Landtmeters, PDG de Molson Coors Canada. Cette incursion de Molson Coors dans le secteur du cannabis survient après que le groupe américain de vins et spiritueux Constellation Brands a pris une participation l'an dernier dans le producteur canadien de cannabis thérapeutique Canopy Growth. Cette convergence se produit alors qu'une étude américaine publiée en décembre dernier par l'université d'Etat de la Géorgie montrait une chute de 20% de la consommation d'alcool dans les Etats américains ayant légalisé le cannabis. (Belga)