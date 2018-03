Canada: le tueur en série d'homosexuels cachait les corps dans des bacs à fleurs

Un tueur en série dans les milieux homosexuels de Toronto a profité de son emploi de jardinier-paysagiste pour enterrer les corps démembrés de ses victimes dans des bacs à fleurs, et la police a révélé lundi la découverte des restes d'un septième corps.

Bruce McArthur, 66 ans, avait été arrêté mi-janvier et inculpé de la disparition et du meurtre de six hommes qui fréquentaient le "Village" à Toronto, le quartier de la communauté homosexuelle de la plus grande ville canadienne.

Un quartier que McArthur avait pourtant interdiction de fréquenter depuis 2001. Condamné alors pour des agressions d'homosexuels, le jardinier avait aussi été interdit d'entrer en contact avec des hommes prostitués.

Au fil de l'enquête, la police a donc ciblé une trentaine de jardins pour lesquels McArthur avait eu des contrats d'entretien. Pour l'instant, des restes humains on été découverts dans le jardin d'une maison dont les propriétaires avaient gracieusement mis une dépendance à disposition de Bruce McArthur pour entreposer son matériel de jardinage.

"Nous avons découvert les restes d'au moins sept victimes enfouis dans des jardinières saisies dans cette propriété", a déclaré lundi Hank Idsinga, responsable de l'enquête de la police de Toronto.

La police n'a pas formellement accusé McArthur de ce septième meurtre mais a diffusé une photo post-mortem afin d'obtenir l'aide du public pour son identification.

Barbu et les cheveux noirs, l'homme porte des cicatrices au visage et semble avoir une cinquantaine d'années. La police n'a pas précisé la provenance de cette photo, mais des clichés d'autres victimes avaient été retrouvés dans l'ordinateur du tueur en série.

"Nous ne savons pas de qui il s'agit", a dit M. Idsinga en montrant la photo de la victime lors d'une conférence de presse télévisée. "Mais je suis certain que quelqu'un le reconnaîtra et je demanderais à cette personne de nous appeler dès que ce sera le cas".

Les analyses d'identification sont longues et difficiles et à ce jour les restes humains découverts ont pu être rapprochés seulement de trois des victimes, à partir des empreintes digitales ou des fichiers dentaires.

- Squelettes 'démembrés' -

Des analyses d'ADN sont en cours pour tenter de faire des recoupements entre des restes d'humains découverts et d'autres victimes connues de Bruce McArthur, un processus qui pourrait prendre des mois, selon le chef de l'enquête.

Les meurtres remontent parfois à plusieurs années, comme pour Skandaraj Navaratnam, 40 ans, porté disparu depuis 2010 ou Soroush Mahmudi, 50 ans, dont les proches étaient sans nouvelle depuis près trois ans.

Bruce McArthur est également accusé d'avoir tué Andrew Kinsman, 49 ans, avec lequel il avait eu une longue liaison. Il est inculpé aussi des homicides de Dean Lisowick, Selim Esen et Majeed Kayhan, les deux premiers des quadragénaires, l'autre un quinquagénaire.

Pour l'instant, la police refuse de révéler le mode opératoire de Bruce McArthur. Difficile à déterminer, selon le médecin légiste de l'Ontario Michael Pollanen, en raison de "l'état de décomposition" des restes de squelettes "démembrés".

Qualifié de "tueur en série" par les enquêteurs, le jardinier pourrait avoir fait d'autres victimes et des dossiers de disparition d'homosexuels ont été rouverts ces dernières semaines.

D'ailleurs, la police attend le retour du printemps et le dégel des sols pour fouiller plus en profondeur d'autres jardins de Toronto où des restes humains auraient pu être enterrés, a indiqué M. Idsinga.

"Nous nous intéressons de près à au moins deux ou trois propriétés", avait-il précisé il y a deux semaines.

C'est en voyant un jeune homme pénétrer dans l'appartement du suspect que la police a décidé le 18 janvier de procéder immédiatement à son arrestation. Le jeune homme avait été retrouvé ligoté sur le lit de la chambre de McArthur.

Le tueur en série doit à nouveau comparaître dans une dizaine de jours au tribunal et pourrait alors se voir signifié ce septième meurtre.