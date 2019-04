Canada: les corps de trois alpinistes de renom ont été retrouvés sans vie

Les corps de trois alpinistes de renommée mondiale qui étaient portés disparus depuis mardi et présumés morts à la suite d'une avalanche dans l'ouest du Canada, ont été retrouvés dimanche, a annoncé l'agence fédérale canadienne des parcs.

Les trois alpinistes, l'Américain Jess Roskelley, 36 ans et les Autrichiens Hansjörg Auer, 35 ans, et David Lama, 28 ans, avaient disparu alors qu'ils tentaient d'escalader un sommet difficile du parc national de Banff (Alberta), la face est du col Howse.

Les autorités avaient lancé des recherches aériennes pour retrouver les trois alpinistes, décrits comme "des athlètes de montagne professionnels et très expérimentés", parmi les meilleurs de leur génération selon les spécialistes. "Le dimanche 21 avril, les corps des trois alpinistes ont été retrouvés", a annoncé dans un communiqué Parcs Canada, qui présente ses condoléances aux proches des victimes. "Nous aimerions aussi reconnaître l'impact important que cet événement a eu sur les communautés très unies des grimpeurs, locales et internationales", ajoute le communiqué.

Les autorités avaient lancé des recherches aériennes le lendemain de la disparition des trois sportifs, mais elles avaient dû être interrompues en raison de nouvelles avalanches et de conditions dangereuses. L'Américain Jess Roskelley était le fils de John Roskelley, lui-même considéré comme l'un des meilleurs montagnards de sa génération. John Roskelley avait fait l'ascension de l'Everest avec son fils Jess en 2003. A l'époque, ce dernier n'avait que 20 ans et était devenu le plus jeune alpiniste à conquérir le toit du monde. Originaires du Tyrol en Autriche, David Lama Hansjörg Auer étaient eux aussi considérés comme deux des meilleurs alpinistes du moment, selon les sites spécialisés.