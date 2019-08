Canada: Les deux corps retrouvés sont bien ceux des fugitifs qui se sont donnés la mort

(Belga) La gendarmerie royale du Canada a confirmé lundi après-midi (22h30 HB) que les deux corps retrouvés mercredi dans le nord du Manitoba sont bien ceux des adolescents fugitifs soupçonnés d'un triple meurtre en Colombie-Britannique. L'autopsie a révélé qu'ils se sont donné la mort par arme à feu.

L'autopsie médicolégale des corps retrouvés au Manitoba le 7 août revèle que "ceux-ci appartiennent bien à Kam McLeod et à Bryer Schmegelsky. (...) La gendarmerie royale du Canada confirme également que les deux hommes sont morts des suites de ce qui semble être un suicide par balle", selon le communiqué des autorités diffusé lundi après-midi. Il semble que les deux adolescents canadiens, dont la cavale les a mené dans des régions inhospitalières du Canada, étaient décédés depuis plusieurs jours avant que leur corps soient découverts, à 8 km de leur véhicule déjà retrouvé par la police le 22 juillet. Mais la police n'est pas en mesure de déterminer le jour exact de leur décès. La police procède à des examens des armes retrouvées pour confirmer si ce sont bien celles qui ont été utilisées pour perpétrer trois meurtres dans le Nord de la Colombie-Britannique imputés à Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans. Les fugitifs étaient formellement accusés du meurtre sans préméditation d'un professeur de botanique de 64 ans, Leonard Dyck. Ils étaient également soupçonnés d'avoir tué un jeune Australien de 23 ans, Lucas Fowler, et son amie américaine Chynna Deese, 24 ans, dont les corps avaient été trouvés le 15 juillet le long d'une route dans le nord de la Colombie-Britannique (ouest). (Belga)