Canada: les deux fugitifs traqués pendant plusieurs semaines avaient enregistré une "vidéo testament" avant de se donner la mort

Les deux adolescents traqués pendant plusieurs semaines à travers le Canada pour un triple meurtre, ont enregistré une vidéo testament avant de se suicider, a révélé mardi le journal Toronto Star.

La Gendarmerie royale (GRC, police fédérale) n'a pas confirmé l'existence de cet enregistrement. Kam McLeod, 19 ans, et son ami d'enfance Bryer Schmegelsky, qui aurait eu 19 ans le 4 août, sont accusés d'avoir tué mi-juillet un professeur de botanique de 64 ans, Leonard Dyck, et sont soupçonnés du meurtre d'un jeune couple: Lucas Fowler, un Australien de 23 ans, et son amie américaine Chynna Deese, 24 ans.

Leurs dépouilles avaient été retrouvées le 7 août dans une zone forestière dense et particulièrement inhospitalière, à l'ouest de la Baie d'Hudson, à 8 km de l'endroit où leur véhicule avait été retrouvé incendié deux semaines avant, près de la bourgade de Gillam. Avant de se donner la mort par arme à feu, selon la police, les deux jeunes hommes ont enregistré sur un téléphone portable une vidéo de "leur dernière volonté et de leur testament", rapporte le Toronto Star. Un membre de la famille d'un des deux meurtriers présumés a précisé au quotidien qu'environ 30 secondes de cet enregistrement avaient été présentées à leurs parents.





Peu de chances de survie



McLeod et Schmegelsky étaient arrivés dans la région de Gillam, située à plus de 1.000 km au nord de Winnipeg, la capitale du Manitoba, au terme d'une cavale en voiture de plus de 3.000 km à partir de la Colombie-Britannique, où les trois meurtres dont ils sont accusés avaient été perpétrés.

De l'avis de tous les experts, les deux adolescents, même s'ils étaient adeptes de survivalisme selon leurs proches, avaient peu de chances de tenir très longtemps dans un environnement aussi hostile. D'autant qu'ils étaient recherchés par des dizaines de policiers aidés de chiens, de drones, d'hélicoptères et même de deux avions militaires équipés de caméras thermiques.