Canada: un chasseur inuit tué dans l'Arctique par un ours polaire

(Belga) Un chasseur inuit, parti avec deux amis traquer des caribous et des narvals dans l'Arctique canadien, a perdu la vie après avoir été attaqué par un ours polaire, a annoncé mardi la police fédérale canadienne.

D'importants moyens de secours avaient été déployés, notamment des avions de l'armée et un brise-glace des garde-côtes, pour retrouver les trois hommes originaires du village inuit de Naujaat (Nunavut, nord-est), portés disparus depuis dimanche au nord de la baie d'Hudson. Les secouristes ont finalement localisé mardi les trois hommes sur l'île White: "l'un des chasseurs était mort et les deux autres avaient des blessures mineures", a indiqué la Gendarmerie royale (GRC, police fédérale) dans un communiqué. "L'enquête préliminaire a révélé que l'un des chasseurs avait été victime d'une attaque d'ours polaire", a noté la police canadienne, soulignant que les recherches avaient été compliquées par "la glace bloquant la progression" des secouristes. Il s'agit de la deuxième attaque mortelle d'un ours polaire au Canada cette année: un autre habitant du territoire canadien du Nunavut avait été tué début juillet par un ours blanc, en protégeant ses enfants, également sur les rives de la baie d'Hudson. (Belga)