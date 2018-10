Canal+ arrive sur les circuits de MotoGP en 2019

Canal+ a acquis les droits de diffusion à partir de 2019 de "plusieurs saisons" de MotoGP, Moto2 et Moto3, compétitions diffusées jusqu'ici par Eurosport, a annoncé le groupe crypté mardi.

Le Grand Prix de France (en direct du Mans le 19 mai) et un autre Grand Prix bénéficieront d'une belle exposition sur C8, une des chaînes gratuites du groupe sur la TNT, a précisé Canal+ dans un communiqué.

Les courses de MotoGP seront diffusées en direct sur Canal+ tandis que les autres courses et différentes sessions (essais, qualifications) seront visibles sur d'autres chaînes et services du groupe. Le nom des commentateurs n'est pas encore connu.

S'il a perdu les principaux droits du football français et européen pour les prochaines saisons, le groupe Canal+ revient dans la course au niveau des sports mécaniques, avec notamment les droits de la Formule 1 et du championnat de France des rallyes. Le groupe a aussi investi dans la boxe et le golf.

Le propriétaire espagnol des droits des championnats moto, Dorna Sports, s'est déclaré "honoré" de s'associer à Canal+, selon son directeur général Manel Arroyo.

"Ensemble, nous allons développer l'attractivité et le rayonnement du championnat MotoGP partout en France", a souligné Manel Arroyo, "avec en point d'orgue la présence l'année prochaine de deux pilotes français sur la ligne de départ de chaque Grand Prix".

Johann Zarco (KTM) et ses performances historiques ainsi que le petit nouveau Fabio Quartararo (SIC Petronas Yamaha) seront en effet présents sur les circuits de MotoGP l'année prochaine.

Eurosport, qui est disponible via Canal+ ou une offre en ligne, conserve les droits des championnats du monde d'endurance moto (avec des courses comme le Bol d'or ou les 24H du Mans moto), de Superbike et de Motocross.