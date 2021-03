Canal de Suez débloqué: l'Ever Given laisse la voie libre à plus de 400 navires bloqués depuis une semaine (vidéo)

Des navires ancrés en Méditerranée depuis près d'une semaine ont entamé lundi soir la traversée du canal de Suez, débloqué après la remise à flot de l'Ever Given, un porte-conteneurs géant qui obstruait cette voie cruciale pour le commerce maritime.



Les premiers navires ont commencé à circuler dans le canal autour de 18H00 , a annoncé l'amiral Osama Rabie, président de l'Autorité du canal de Suez (SCA), lors d'une conférence de presse à Ismaïlia lundi soir. Le responsable égyptien a ajouté que l'objectif était, dans un premier temps, de faire passer 113 navires dans le canal entre 18H00 et 08H00 mardi, dans les deux sens de circulation.

Une semaine de blocage

Au total, plus de 400 navires, chargés de marchandises, de pétrole ou encore de bétail, étaient restés bloqués aux deux extrémités du canal et dans le Grand Lac Amer, un lac salé au milieu de celui-ci. En milieu d'après-midi, l'amiral Rabie avait "proclamé la reprise du trafic", levant les inquiétudes qui pesaient depuis mardi sur le commerce international --dont 10% transite par le canal.

© REUTERS

La "saga" de l'Ever Given avait aussi provoqué une flambée passagère des prix du pétrole en fin de semaine. Lundi à l'aube, le navire de 400 mètres de long et de plus de 220.000 tonnes battant pavillon panaméen avait commencé à bouger après la libération de sa poupe. Selon l'assureur Allianz, chaque jour de blocage du canal a pu coûter entre six et 10 milliards de dollars.

La valeur totale des biens bloqués ou devant emprunter une autre route a différé selon les estimations, oscillant entre trois et plus de 9 milliards de dollars. Selon les autorités du canal, l'Egypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal, emprunté par près de 19.000 navires en 2020.