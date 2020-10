Canberra enquête sur des conditions d'exportations modifiées de son coton vers la Chine

(Belga) L'industrie du coton en Australie craint d'être la prochaine de cible de Pékin dans les tensions commerciales de plus en plus évidentes entre les deux pays. L'industrie a fait part de son inquiétude vendredi constatant des changements dans les conditions d'exportation.

Deux associations sectorielles, Cotton Australia et Cotton Shippers Association, ont conjointement signalé dans une déclaration vendredi être au courant de changements dans les conditions d'expportation du cotton australien vers la Chine. "Il apparait clairement que la Commission nationale de réforme du développement en Chine a récemment découragé les tisseries du pays d'utiliser du coton australien", observe le communiqué commun. Les deux coupoles indiquent oeuvrer avec le gouvernement australien pour "enquêter sur la situation afin de comprendre pleinement ce qui se passe". Une source gouvernementale australienne citée par le média public australien, ABC, indique que l'industrie pourrait être confrontée à des tarifs douaniers de l'ordre de 40%. Près de 65% de la production de coton par l'Australie est exportée vers la Chine, pour près de 2 milliards de dollars. Le ministre australien du commerce, Simon Birmingham, a affirmé être au courant de la situation et attendre davantage d'information de la part des autorités chinoises. Il a mis en garde contre une violation potentielle des engagements internationaux de la Chine envers la concurrence équitable à l'international. Les relations entre Pékin et Canberra sont au plus bas cette année, après le soutien de l'Australie envers l'ouverture d'une enquête sur l'origine du coronavirus en Chine, telle qu'exigée par les USA. Au cours des derniers mois, la Chine a placé des restrictions commerciales sur le vin, le boeuf et le blé australien. (Belga)