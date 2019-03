Captain Marvel commande toujours le box-office nord-américain

La première super-héroïne de l'univers Marvel est restée en tête du box-office nord-américain pour la deuxième semaine consécutive, "Captain Marvel" conservant la première place du podium devant deux nouveaux entrants, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le film, réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, met en scène Brie Larson, oscarisée en 2016 pour son rôle dans "Room". Elle incarne Carol Danvers, alias Captain Marvel, une pilote d'élite impliquée dans un accident d'avion avec un vaisseau extra-terrestre, ce qui va développer chez elle des super-pouvoirs.

Entre vendredi et dimanche, le film a récolté 69,3 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada. En deux semaines, ses recettes atteignent 266,2 millions de dollars en Amérique du Nord.

D'après Paul Dergarabedian, expert de la société spécialisée Comscore, il a généré 760,2 millions de dollars dans le monde entier.

En deuxième position, le film d'animation des studios Paramount "Le parc des merveilles" raconte l'histoire d'un parc d'attractions imaginé par la petite June et qui un jour prend vie. Matthew Broderick, Jennifer Garner, ou encore Mila Kunis ont prêté leurs voix à des personnages. Il a rapporté 16 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation.

La troisième place revient à "Five feet apart", film réalisé par Justin Baldoni qui raconte l'histoire d'amour de deux adolescents, Stella (Haley Lu Richardson) et Will (Cole Sprouse), souffrant tous deux de mucoviscidose. Ses recettes ont atteint 13,1 millions de dollars pour son premier week-end en salles.

Du coup, glisse en quatrième position avec 9,3 millions de dollars "Dragons 3: le monde caché", film d'animation du studio DreamWorks qui réunit pour la troisième et dernière fois le jeune viking Harold et son dragon Krokmou. En quatre semaines, il a rapporté 135,6 millions de dollars en Amérique du Nord. Et 466,5 millions dans le monde entier, d'après M. Dergarabedian.

Le cinquième rang est occupé par "A Madea Family Funeral", neuvième et dernier épisode de la saga des "Madea" mettant en scène la truculente sexagénaire Mabel "Madea" Simmons. Ses ventes de billets ont généré 8 millions de dollars sur le week-end et 59 millions en trois semaines.

Voici le reste du Top 10:

6 - "No Manches Frida 2": cette comédie, qui suit un premier volet en 2016, a rapporté 3,9 millions pour sa sortie.

7 - "Captive State": dans ce film avec Ashton Sanders et John Goodman et réalisé par Rupert Wyatt, la Terre a été envahie par des extraterrestres. Son premier week-end a rapporté 3,2 millions de dollars.

8 - "La Grande Aventure Lego 2": 2,1 millions de dollars (101,3 millions en six semaines)

9 - "Alita: Battle Angel": 1,9 million de dollars (81,8 millions en cinq semaines)

10 - "Green Book: Sur les routes du sud": 1,3 million (82,6 millions en dix-huit semaines)