Carambolage impliquant une centaine de véhicules au Texas: au moins 5 morts, plus de 30 blessés

Au moins cinq personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées jeudi dans un carambolage géant, impliquant une centaine de véhicules, sur une autoroute du Texas, ont rapporté un témoin et les autorités.



La collision en chaîne, au nord de la ville de Fort Worth, a sans doute été favorisée par la chaussée verglacée, a expliqué Michael Drivdahl, le porte-parole des pompiers de la ville.



Les secours ont comptabilisé cinq morts et ont transporté 36 blessés vers les hôpitaux de la région, a détaillé M. Drivdahl.



Le bilan pourrait selon lui s'alourdir, des secouristes s'activant encore à désincarcérer des victimes coincées dans leur voiture.



Jason McLaughlin, un chasseur de tornades, a posté une vidéo sur son compte Twitter montrant des dizaines de véhicules encastrés les uns dans les autres.



Parlant d'une scène de "chaos", il a estimé que le nombre total de véhicules accidentés dépassait cent unités.