Caravane des migrants - 4.800 soldats déjà parvenus dans les Etats frontaliers du Mexique

(Belga) Quelque 4.800 soldats américains étaient déployés lundi dans des Etats frontaliers du Mexique, a annoncé le Pentagone qui s'est déclaré incapable de chiffrer le coût de cette opération voulue par Donald Trump et qualifiée de manoeuvre politique par l'opposition.

"Il y a actuellement plus de 4.800 militaires déployés" à la demande du département de la Sécurité intérieure (DHS), a déclaré lundi à la presse un porte-parole du ministère américain de la Défense, le colonel Bob Manning. Sur ce total, 1.100 sont en Californie, 1.100 en Arizona et 2.600 au Texas, a-t-il précisé. "Nous devrions atteindre avant la fin de la journée les 5.200" prévus, qui rejoindront 2.100 réservistes de la Garde nationale présents depuis plusieurs mois dans cette zone, a-t-il ajouté. Les Etats-Unis auront donc comme annoncé prépositionné, à la veille des élections de mi-mandat mardi, 7.000 militaires dans des Etats américains frontaliers avec le Mexique --Californie, Arizona et Texas--, pour cette opération baptisée "Patriote fidèle" et destinée à bloquer les caravanes de migrants centraméricains qui se dirigent vers les Etats-Unis pour y demander l'asile. En outre, 2.000 soldats d'active de plus seront déployés "bientôt" dans cette zone, a indiqué le porte-parole en référence aux soldats placés la semaine dernière en stand-by pour participer à cette opération. Leur arrivée porterait le nombre total de militaire américains près de la frontière à 9.000. Questionné sur le coût de l'opération, le porte-parole a affirmé qu'il n'avait pas encore été déterminé par les services financiers du ministère."Le ministère absorbera les coûts mais je n'ai pas de chiffre", a-t-il dit. Le colonel Manning a indiqué que c'était le DHS qui avait requis l'intervention de militaires d'active et non de réservistes comme c'est généralement le cas dans des opérations sur le sol américain, un signe que la Maison Blanche pourrait avoir souhaité contourner ainsi l'opposition de certains gouverneurs, dont le feu vert est requis pour l'utilisation de la Garde nationale dans leur Etat. "A ma connaissance; c'était une demande spécifique pour des militaires d'active", a-t-il déclaré, réaffirmant qu'ils n'est pas prévu qu'ils entrent en contact avec des migrants ou des manifestants" anti-migrants. Dénonçant depuis plusieurs jours une "invasion" à l'approche d'un cortège de milliers de migrants qui traversent le Mexique en direction des Etats-Unis, Donald Trump annoncé la semaine dernière l'envoi de ces militaires à la frontière, indiquant que leur chiffre pourrait aller jusqu'à 15.000. (Belga)