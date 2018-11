Caravane des migrants - Honduras et Guatemala veulent sanctionner les migrants

(Belga) Le Honduras et le Guatemala veulent prendre des mesures contre l'exode de milliers de leurs ressortissants vers les Etats-Unis, ont indiqué leurs dirigeants lundi. "Le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Mexique et les Etats-Unis devraient mettre la pression pour enquêter sur les responsables et appliquer pleinement la loi à l'encontre de ceux qui organisent et promeuvent ces marches aux buts politiques ou criminels", a déclaré le président hondurien Juan Orlando Hernandez après une rencontre avec son homologue guatémaltèque Jimmy Morales.

Des milliers de personnes fuient actuellement la misère et la violence dans leur pays et marchent en groupe à travers le Mexique vers le Nord dans le but de rejoindre les Etats-Unis. (Belga)