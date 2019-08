Carnage évité de justesse aux États-Unis: un jeune armé d'un fusil d'assaut neutralisé dans un supermarché

Un jeune homme de 20 ans armé d'un fusil d'assaut a été arrêté jeudi dans un supermarché Walmart de l'Etat américain du Missouri avant d'avoir tiré le moindre coup de feu, a indiqué la police. Dmitriy Andreychenko, qui portait un gilet pare-balles et un treillis militaire, a été neutralisé par un pompier en civil jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Aucun coup de feu n'a été tiré et personne n'a été blessé, a fait savoir la police de Springfield, ville du Missouri, dans le Midwest américain. "L'enquête se poursuit à l'heure actuelle afin de déterminer ses motifs", a-t-elle ajouté dans un communiqué, précisant que Dmitriy Andreychenko avait été inculpé de "menace terroriste".

Cet incident est intervenu moins d'une semaine après qu'un autre jeune homme blanc de 21 ans eut abattu 22 personnes dans un supermarché Walmart d'El Paso, au Texas. Quatre jours plus tôt, à Southaven, dans le Mississippi, un salarié du groupe Walmart avait tué deux de ses collèges sur leur lieu de travail. Malgré ces deux fusillades, le géant américain de la grande distribution ne prévoit pas de cesser de vendre complètement armes à feu et munitions, dont il a déjà restreint l'offre au fil des ans. L'entreprise, qui assure vouloir se consacrer uniquement aux "sportifs et chasseurs", ne vend plus de fusils d'assaut semi-automatiques depuis 2015.