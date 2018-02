Carnaval : Plus que quelques jours de fête à la Nouvelle-Orléans (VIDEO)

Les Américains fêtent eux aussi Carnaval. A la Nouvelle-Orléans, les célébrations ont commencé le 6 janvier, au moment de l'Epiphanie. Elles finiront le 13 février, jour de Mardi gras. Ce jour-là, les chars, costumes et parades dureront toute la journée et toute la nuit, aux couleurs de la fête. Trois couleurs, présentes partout dans la ville: sur les costumes et sur les chars mais aussi sur les gâteaux de fête et les colliers de (fausses) perles distribués par centaines de milliers. Trois couleurs, symboliques : le violent, qui représente la justice, le vert, qui représente la foi, et l'or, qui représente le pouvoir.

En attendant, les grands parades d'Endymion et de Bacchus fêtent l'approche du grand jour. Elles ont lieu ce week-end, le Samedi gras et le Dimanche gras.