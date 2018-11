Cauchemar pour des migrants honduriens aux USA: leur fils ne les reconnaît plus après 73 jours de séparation

L'été dernier, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, des familles de migrants ont été séparées par les autorités américaines sur décision de Donald Trump. Face à l'indignation générale, le président avait fait marche arrière. Mais ces séparations de familles ont eu des effets néfastes sur la santé psychologique des enfants, comme nous le montre ce témoignage.

A peine âgé de trois ans, le petit Immers a été séparé de ses parents et de sa petite sœur durant plus de deux mois. "Je n'aurais jamais pensé qu'ils le sépareraient de moi. Mais un agent de l'immigration a déclaré: 'Vous allez être séparés, votre fils va être emmené et un juge décidera de la suite'", confie le père du garçon, Ever.

Mais je suis ta mère mon chéri. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu t'écartes?

La famille a quitté le Honduras pour fuir la violence liée aux gangs et aux cartels de la drogue. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, les demandeurs d'asile sont pour la plupart arrêtés.



Les enfants ne pouvant être incarcérés, Immers a été accueilli par une famille du Michigan durant 73 jours. Les retrouvailles avec ses parents ont été difficiles. "Mais je suis ta mère mon chéri. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu t'écartes?", peut-on entendre dire la mère d'Immers au moment des retrouvailles, alors que son petit garçon s'éloigne d'elle, ne semblant pas la reconnaître.



Peu après, elle s'est confiée à un journaliste. "C'est comme s'il n'était plus mon fils. C'était un cauchemar, c'est comme si j'étais morte. Depuis sa détention, Immers est renfermé et morose", explique Gladys.



Immédiatement séparé de son fils, le père est comparu en audience, avant d'être placé en détention sans pouvoir dire au revoir à son enfant. Des centaines de familles, de parents et d'enfants ont subi le même traumatisme.



Après 73 jours de calvaire, un tribunal a ordonné qu'Immers retrouve ses parents. La demande d'asile de la famille n'a pas été rejetée. Elle est en cours d'examen.