Cavani (Uruguay) toujours absent de l'entraînement

L'Uruguay s'est entraîné mardi sans son meilleur buteur lors du Mondial, Edinson Cavani, toujours incertain en raison d'une blessure au mollet gauche en vue du quart de finale contre l'équipe de France vendredi.

La Celeste était au complet lors des 15 premières minutes de l'entraînement ouvertes à la presse, à l'exception du "Matador". Lundi soir, sa sélection avait annoncé qu'il souffrait d'une "lésion" "sans déchirure de fibres musculaires" au mollet gauche, sans préciser s'il serait rétabli ou non pour le match disputé vendredi à Nijni Novgorod. La tendance n'est pas franchement à l'optimisme, mais le joueur de 31 ans, qui avait "toujours mal" lundi, va "effectuer un travail différencié et une réadaptation physiologique", indiquait la fédération. "Nous espérons tous, nous croisons les doigts pour qu'il se rétablisse le plus vite possible car je pense qu'Edi démontre depuis longtemps à quel point il est important pour la sélection", avait expliqué son compère de l'attaque Luis Suarez, après le huitième gagné contre le Portugal grâce à un doublé de... Cavani (2-1), déjà buteur en phase de poules contre la Russie. Le joueur du PSG, dur au mal, était sorti blessé à la 74e minute de ce match, l'air inquiet.