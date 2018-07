CBS: enquête interne sur des accusations de harcèlement visant le PDG

(Belga) Les administrateurs indépendants du groupe américain de télévision CBS ont lancé une enquête interne sur des accusations de harcèlement sexuel visant le PDG Leslie Moonves.

Le site spécialisé The Hollywood Reporter a rapporté vendredi que le magazine The New Yorker s'apprêtait à publier un article mettant en cause ce géant de la télévision. Sollicité par l'AFP, le New Yorker n'a pas donné suite au sujet de l'article, qui aurait été écrit par Ronan Farrow, l'un des journalistes à la pointe des révélations sur l'affaire Weinstein. Selon le Hollywood Reporter, Leslie Moonves aurait embrassé et touché sans permission plusieurs femmes. Les faits s'étaleraient sur plus de vingt ans, selon la même source. "Les administrateurs indépendants de CBS se sont engagés à enquêter sur toute plainte évoquant une violation du règlement intérieur de l'entreprise sur le sujet", ont-ils écrit dans un communiqué publié par le groupe. "Une fois que sera terminée cette enquête, qui inclut des accusations remontant à plusieurs décennies, le conseil d'administration étudiera ses conclusions et prendra les actions nécessaires", ont-ils poursuivi. Leslie Moonves, 68 ans et légende de la télévision, est parvenu à redresser la chaine CBS, en grande difficulté durant les années 1990. Arrivé en 1995 au sein du groupe puis promu à sa tête en 2003, il a lancé plusieurs programmes devenus d'immenses succès comme "The Big Bang Theory", la famille des "CSI" ou encore "Survivor". Il a réussi à faire de CBS la grande chaîne la plus regardée aux Etats-Unis et l'a même propulsée en tête des audiences de talk-shows de deuxième partie de soirée, avec l'émergence de Stephen Colbert. Les Moonves est engagé avec la famille Redstone dans une bataille pour l'avenir de CBS, que les Redstone souhaitent fusionner avec le groupe de médias Viacom, ce que refuse le patron de la chaîne. L'action CBS a décroché après la publication de l'article du Hollywood Reporter. Vers 13H00 (17H00 GMT), elle perdait 6,55% à la Bourse de New York. (Belga)