Ce chat a parcouru près de 20km pour retrouver ses maîtres, mais ils ne lui ont pas réservé l'accueil attendu...

Toby est un petit chat roux et blanc à poils longs. Récemment, sa famille n’en voulait plus, et l’a confié à une autre famille, à une vingtaine de kilomètres de son domicile. Le félin est parvenu à s’orienter et a refait le chemin jusqu'à ses maîtres, ce qui ne les a pas attendris. Ces derniers se sont rendus dans un refuge où ils ont demandé de le faire euthanasier. Ce que l’équipe a refusé de faire.





Le chat entre de bonnes mains



A la place, le refuge a contacté le Service d'adoption d'animaux de compagnie de Wake County, en Caroline du Nord. Le refuge a posté la photo de Toby sur son compte Facebook dans un but de sensibilisation: "S’il peut faire 12 miles pour sauver sa vie, pouvez-vous en faire un ?"

Aujourd’hui, Toby est choyé au refuge, qui tente de lui trouver une maison pour la vie.