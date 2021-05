Ce chat saute du cinquième étage d'un immeuble pour échapper aux flammes (vidéo)

Un incendie s'est déclaré dans un appartement à Chicago aux Etats-Unis. Alors que les pompiers étaient en train d'intervenir sur place, un chat a sauté par la fenêtre.

Un chat a mis à l'épreuve l'une de ses neuf vies à Chicago, pour échapper à un incendie. Sur une vidéo publiée par les pompiers, on peut en effet voir de la fumée sortir d'un appartement au cinquième étape d'un immeuble. Quelques secondes plus tard, un chat saute par la fenêtre. "On aurait dit qu'elle se préparait à partir et c'est ce qu'elle a fait", confie Larry Langford, porte-parole du service incendie de Chicago.

Le chat a manqué de peu de heurter un mur. Mais finalement, il a rebondi une fois sur l'herbe avant de s'éloigner. "Elle est passée sous ma voiture et s'est cachée jusqu'à ce qu'elle se sente mieux quelques minutes plus tard. Elle est sortie et a essayé d'escalader le mur pour rentrer." Selon lui, le chat n'est pas blessé. Les pompiers tentent maintenant de retrouver son maître.