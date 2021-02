Ce chien est né... avec SIX PATTES (photos)

Un chien à six pattes est né dans une clinique vétérinaire de l'Oklahoma. Âgé de 10 jours, le chiot se porte bien.

"C'est un miracle nommé Skipper", écrit le Neel Veterinary Hospital, situé en Oklahoma, sur sa page Facebook. La photo, publiée le 21 février dernier, montre un chiot... à six pattes. "Elle a un type de troubles congénitaux conjoints, appelés monocephalus dipygus et monocephalus rachipagus dibrachis tetrapus, ce qui signifie qu'elle a une tête et une cavité thoracique, mais deux régions pelviennes, deux voies urinaires inférieures, deux systèmes reproducteurs, deux queues et six pattes."

Malgré tout cela, l'animal, croisé Border collie/Berger australien, se porte bien, d'après la clinique vétérinaire. "Elle grandit de manière appropriée jusqu'à présent." Selon les vétérinaires, l'embryon qui a donné naissance à Skipper aurait dû se diviser pour former des jumeaux in utero, mais une anomalie prénatale a empêché ce processus.

Pour que le chien continue de bien grandir, la clinique a lancé une vaste opération de communication. Grâce à cela, des soutiens financiers ont été trouvés pour permettre à Skipper de vivre dans le meilleur cadre possible. Il y a quelques heures, la clinique a publié une nouvelle photo, expliquant que Skipper continuait d'être forte et que les vétérinaires étaient ravis de sa croissance.