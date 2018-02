Ce commerçant indien a été opéré d'une tumeur au cerveau record: "Il semblait avoir deux têtes l'une au-dessus de l'autre"

Des chirurgiens indiens ont annoncé jeudi avoir opéré un homme d'une tumeur au cerveau d'un poids record de près de deux kilogrammes.

Le patient, Santlal Pal, un commerçant de 31 ans, a été opéré le 14 février.



Selon les médecins de l'hôpital BYL Nair de Bombay où il a été opéré, la tumeur était tellement grosse et proéminente "qu'il semblait avoir deux têtes l'une au-dessus de l'autre".



"C'était une intervention extrêmement impressionnante et difficile", a déclaré à l'AFP le chef du service de neurochirurgie, Trimurti Nadkarni.



Il a indiqué que l'intervention avait duré sept heures et avait nécessité l'utilisation de 11 poches de sang.



"Le patient avait une vue très amoindrie"



La tumeur pesait exactement 1,87 kg, et il s'agit de la plus importante tumeur à avoir été opérée avec succès, le patient ayant survécu, selon un communiqué de l'hôpital.



"Avant l'intervention, le patient avait une vue très amoindrie, celle-ci devrait s'améliorer maintenant", a ajouté le chef de service.



L'hôpital a indiqué que le patient récupérait de manière satisfaisante, marchait et s'alimentait normalement.



Le précédent record concernait une tumeur de 1,4 kg, selon la même source.