Juste avant l'invasion russe, un couple d'Américains a pu adopter in extremis Ruslan, un petit garçon ukrainien de 4 ans

Depuis un an, Kelci et Theron Jagge, deux Américains originaires du Texas, se sont donnés pour mission d'adopter Ruslan, un garçon ukrainien de 4 ans, qui souffre de problèmes de santé graves. Mais alors que ce jeudi matin, de puissantes explosions ont été entendues dans plusieurs endroits de l'Ukraine après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'une opération militaire d'envergure, le récit de cette course contre-la-montre de ces jeunes parents pour adopter Ruslan est relayé sur de nombreux sites d'informations.

Le petit Ukrainien souffre d'une paralysie cérébrale et est sous sonde d'alimentation. En raison des règles d'adoption en Ukraine, les Jagges n'ont pas pu finaliser l'adoption avant de s'y rendre début février. Ils ont donc continuer la procédure sur place. "Nous avons participer à une vraie course contre la montre", a déclaré Theron Jagge ABCNEWS. "Nous n'avons pu obtenir un visa pour lui qu'après les heures de bureau le vendredi avant l'évacuation de l'ambassade. Il a donc obtenu le dernier visa délivré par l'ambassade avant l'évacuation", explique le père adoptif de l'enfant.

Le samedi 12 février, seul "un nombre très limité d'employés" de l'ambassade des États-Unis en Ukraine restait dans le pays, rapportait l'agence de l'Associated Press. Les autres quittaient le pays face au danger imminent. Cette évacuation des diplomates a été décidée face aux potentielles attaques russes contre Kiev, la capitale de l'Ukraine. Avant que le couple ne puisse quitter Kiev, les Jagges ont été refusés par les agents de l'immigration, a écrit Kelci Jagge dans un message sur Facebook le 13 février. Les Jagges ont craint être coincés en Ukraine, rapporte le site de ABC News.

Kelci Jagge a déclaré que c'est via le groupe à but non lucratif "Exitus" qu'ils ont pu prendre un vol juste à temps pour quitter l'Ukraine. "Nous avons amené Ruslan à l'hôpital au Texas à un moment critique pour sa santé", décrit sa maman. "Je ne sais pas s'il aurait réussi à passer un jour supplémentaire sans ces soins."

Les nouveaux parents de Ruslan sont en ce moment à ses côtés dans une unité de soins intensifs à San Antonio. Les médecins ont rassuré les parents leur communiquant que "le pire était passé" pour leur petit garçon, selon le New York Post. "En ce moment, je ressens un soulagement indescriptible", a déclaré Kelci Jagge au Post.

"J'aime ce petit garçon allongé dans ce lit d'hôpital plus aujourd'hui qu'avant, et ils nous disent qu'il y a un réel espoir pour lui de progresser et l'état dans lequel il se trouve maintenant n'est pas ce à quoi il est limité", a déclaré Theron Jagge à ABC News. "Nous sommes très heureux de voir comment il va s'épanouir dans une maison où il est aimé et entouré de personnes qui tiennent vraiment à lui."