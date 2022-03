Ce garçon de 11 ans, un numéro de téléphone griffonné sur sa main, parcourt seul plus de 900 kilomètres pour fuir l'Ukraine

Le compte officiel du ministère de l'Intérieur de la République slovaque a publié sur les réseaux sociaux plusieurs photos d'un petit garçon de 11 ans. Cet enfant ukrainien décrit comme "courageux" a parcouru, seul, 965 kilomètres pour fuir l'Ukraine et atteindre la frontière slovaque. L'enfant avait un numéro de téléphone griffonné sur sa main qui était celui de proches habitant Bratislava. Pour ce périple réalisé seul, il tenait également dans ses mains un sac en plastique qui contenait un passeport.

Le petit garçon décrit comme "héros" a été félicité pour son "sourire, son intrépidité et sa détermination" dans un communiqué du ministère slovaque de l'Intérieur. Quelques heures après que le garçon - dont les proches à Bratislava ont été contactés - est parvenu en lieu sûr, sa mère Júlia Pisecká a expliqué dans une vidéo partagée dans une publication Facebook par la police de la République slovaque, que son fils avait pu rejoindre la frontière en train.

Sa mère explique également pourquoi elle a dû rester à Zaporizhzhia, où les troupes russes ont attaqué une centrale nucléaire la semaine dernière: "Je suis veuve et j'ai d'autres d'enfants. Je tiens à remercier les douaniers slovaques et les bénévoles qui ont pris soin de mon fils et l'ont aidé à traverser la frontière. Je vous suis reconnaissante d'avoir sauvé la vie de mon enfant. À côté de ma ville se trouve une centrale nucléaire sur laquelle les Russes tirent. Je ne pouvais pas quitter ma mère, car elle ne peut pas bouger toute seule."