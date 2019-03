Ce lac australien est complètement ROSE: comment expliquer ce phénomène? (photos)

Un lac de Melbourne, en Australie, est devenu complètement rose. Il s'agit d'un événement totalement naturel selon les experts.

Les passants ont d'abord cru que la couleur était due à un produit chimique provenant d'un parc industriel proche. Mais les experts ont rapidement confirmé que l'événement était totalement naturel. "Le lac devient rose lorsque les algues qui poussent dans la croûte de sel du fond produisent un pigment rouge, dans le cadre de son processus de photosynthèse", a expliqué le Conservation Manager de Victoria Parks Phil Pegler.

Ce ne serait pas la première fois que le lac du parc Westgate devient rose. Selon Lonely Planet, le même événement aurait eu lieu l'an dernier. Pour qu'il se produise, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut que le lac contienne un haut niveau de sel, qu'il y ait de fortes chaleurs, beaucoup de soleil et peu de pluie.

Ce phénomène ne dure pas longtemps. Beaucoup d'Australiens se précipitent donc pour pouvoir l'observer et prendre des photos. "Comme le lac est rose actuellement, emmenez-y les enfants pour qu'ils puissent mieux comprendre et apprécier la fragilité et la beauté de notre environnement", a ajouté Phil Pegler.