Ce passager agresse deux hôtesses de l'air, frappe un steward et insulte d'autres voyageurs: il est finalement attaché à son siège avec... du ruban adhésif (vidéo)

Le 31 juillet dernier, un passager a perturbé un vol Frontier Airlines entre Philadelphie et Miami. Pour le maîtriser, il a finalement été attaché à son siège.

Maxwell Berry, 22 ans, a été arrêté et inculpé de trois chefs d'accusation pour coups et blessures. Le 31 juillet dernier, alors qu'il voyageait sur un vol Frontier Airlines entre Philadelphie et Miami, le jeune homme, en état d'ébriété, se serait promener torsu nu dans l'avion. Il a ensuite agressé physiquement deux hôtesses et de l'air et frappé un steward qui tentait de le maîtriser. Sur une vidéo publié par une journaliste d'ABC, on le voit crier et insulter les autres passagers. Sur celle-ci, on voit aussi le moment où il est maîtrisé et attaché à son siège à l'aide de... ruban adhésif. Ce qui a fait bien rire les autres passagers.

Dans une autre vidéo d'un passager, on peut voir Maxwell attaché à son siège, en train d'appeler à l'aide.

La compagnie aérienne a expliqué que ses employés avait dû maîtriser le jeune homme jusqu'à ce que l'avion atterrisse et que les forces de l'ordre interviennent. "Les agents de bord seront, comme il se doit dans de telles circonstances, relevés de leurs fonctions en attendant la fin de l'enquête sur ces événements", a-t-il été ajouté.