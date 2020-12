Plusieurs villages de Slovénie décorent leurs rues avec... des vélos illuminés: voici pourquoi (photos)

Des vélos illuminés suspendus aux balcons, trônant sur des murets ou ornant la vitrine d'un magasin: des habitants de Slovénie ont décidé de fêter avec originalité leurs coureurs cyclistes, qui ont éclairé de leurs exploits une dure année 2020.

Ils ont tout raflé ou presque: Tadej Pogacar, l'incroyable vainqueur du Tour de France, et son compatriote Primoz Roglic, deuxième de la course et champion de Liège-Bastogne-Liège et de la Vuelta. C'est dans la petite région à forte tradition cycliste du Karst et de Brkini (ouest), à quelque 80 km de la capitale Ljubljana, qu'a germé l'idée.



"Nous voulions rendre hommage aux résultats de nos coureurs et instiller une note positive dans la crise actuelle", a expliqué à l'AFP Tina Jancigaj Avsec, une des organisatrices de l'opération.







Des décorations qui mettent du baume au cœur

La Slovénie, petit pays de l'UE de deux millions d'habitants, a été durement frappée par la seconde vague de la pandémie de Covid-19 et ces décorations atypiques du Nouvel an apportent du baume au cœur aux habitants du coin, soumis à de strictes restrictions depuis de longues semaines. Sillonnant les villages, ils s'amusent désormais à dénicher les installations et à envoyer leurs clichés aux initiateurs du défi, qui ont promis des prix pour les dix meilleures.

Vieilles bicyclettes ressorties du garage ou engins de compétition, vélos d'enfants et même roues de calèches d'un autre temps surgissent, parées de lumières, au détour des chemins, dans les jardins, places publiques ou sur les façades des maisons.

"Le mouvement vers l'avenir"

Les roues "symbolisent l'action, le mouvement vers l'avenir" et une année 2021 que tous espèrent plus joyeuse, souligne Mme Jancigaj Avsec. C'est l'occasion de "promouvoir le tourisme dans notre région et de ne pas sombrer dans la dépression du coronavirus". Si elle nie toute connotation politique, des protestataires anti-gouvernementaux en ont fait un symbole de "résistance", selon l'expression de l'hebdomadaire de gauche Mladina.

Certains ont ainsi posté sur les réseaux sociaux des photos de ces vélos décorés, en référence aux manifestations cyclistes organisées ces derniers mois dans les grandes villes du pays pour protester contre la gestion de la crise sanitaire.