Ce que Kim Jong Un a dit de l'arme nucléaire, "épée chérie" du régime

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a annoncé samedi la fin des essais nucléaires et des tirs de missiles intercontinentaux, donnant une nouvelle accélération à la détente et aux efforts de paix sur la péninsule coréenne.

Voici quelques unes des déclarations de M. Kim faites devant le comité central du Parti des travailleurs de Corée, le parti unique, telles que rapportées par l'agence officielle KCNA.

- "Miraculeuse victoire" -

Kim Jong Un a décrit la mise au point de l'armement nucléaire de la Corée du nord comme une "victoire miraculeuse".

"Le combat du peuple coréen qui a travaillé dur en se serrant la ceinture pour acquérir une puissante épée chérie (la bombe atomique, ndlr) pour défendre la paix avec succès s'est terminé", a-t-il dit.

L'armement nucléaire nord-coréen est "la ferme garantie que nos descendants pourront jouir de la vie la plus digne et heureuse du monde".

"Aucun essai nucléaire ni aucun tir d'essai de missile de portée intermédiaire ou intercontinental n'est plus nécessaire maintenant à la RPDC (République populaire démocratique de Corée, nom officiel de la Corée du nord), étant donné que le travail pour installer des ogives nucléaires sur des missiles balistiques est terminé", a déclaré Kim Jong Un.

- La garantie de sécurité -

Selon lui, Pyongyang cherche à "fournir des contributions positives à l'établissement d'un monde libéré des armes nucléaires (...) pourvu que la puissance de la RPDC soit mise au niveau voulu par elle et il est devenu possible de garantir de façon fiable la sécurité de l'Etat et du peuple".

- Menace nucléaire -

"La RPDC n'aura jamais recours aux armes nucléaires ni ne transferera en aucun cas d'armes nucléaires ou de la technologie nucléaire, sauf s'il y a des menaces et des provocations nucléaires contre elle", a décidé le comité central à la suite du discours de Kim Jong Un, selon KCNA.

- Recentrage sur l'économie -

L'objectif d'acquisition de l'arme nucléaire étant réalisé, Kim Jong Un a déclaré que désormais le pays allait concentrer "tous les efforts" sur le développement de l'économie.

"Notre but est de stimuler l'ensemble de l'économie nationale et de la placer dans une spirale ascendante et d'établir ainsi une économie socialiste indépendante et moderne".