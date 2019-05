Privé de messe, ce Sri-lankais prie devant une barricade: les églises du pays closes depuis les attentats

Les catholiques du Sri Lanka se sont pour le deuxième dimanche consécutif rassemblés en famille dans leur salon afin de suivre la grande messe hebdomadaire à la télévision, leurs églises restant fermées depuis les attentats de Pâques.

Lors d'une célébration privée dans la chapelle de sa résidence, retransmise par des caméras à la télévision nationale, l'archevêque de Colombo Malcolm Ranjith a loué la foi des paroissiens morts dans les attentats jihadistes du 21 avril, qui ont visé des églises chrétiennes en pleine messe et des hôtels de luxe.



"Nous nous souvenons comment tant d'entre eux sont morts il y a deux semaines dans trois églises", a déclaré le cardinal Ranjith au pupitre.



"Ils étaient venus à l'église car ils avaient un amour immense pour Dieu", a-t-il ajouté.



Le clergé catholique sri-lankais a annulé jusqu'à nouvel ordre toutes les messe publiques dans l'île d'Asie du Sud par crainte de nouvelles attaques suite à ces attentats suicides revendiqués par l'organisation jihadiste État islamique (EI), qui ont fait 257 morts.



Les églises gardent portes closes depuis deux semaines, et les édifices chrétiens les plus emblématiques sont surveillés par des soldats en armes.





"Les gens traversent un trauma spirituel"



Dans les ruelles autour de l'église Saint-Antoine de Colombo, un des sites frappés par les kamikazes du dimanche de Pâques, les téléviseurs étaient allumés sur la messe dans les foyers chrétiens. Les familles écoutaient ensemble l'homélie dans un silence respectueux.



Des barrières empêchaient l'accès à l'église meurtrie. Quelques personnes venaient se recueillir devant, allumant une bougie.



"Les gens traversent un trauma spirituel sans avoir de messe, l'eucharistie, d'endroit pour prier, où adorer Dieu. C'est une tragédie", a déclaré à l'AFP le prêtre Prasad Harshan devant l'église Saint-Antoine.



Leurs églises fermées, les catholiques se serrent les coudes en se retrouvant et en s'organisant à l'extérieur. Les prêtres "vont de maison en maison, rendent visite aux gens, leur donnent de l'espoir, apportent la communion aux malades et rendent particulièrement visite aux blessés", a expliqué le père Harshan.