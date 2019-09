Céline Dion de retour au Québec pour lancer sa nouvelle tournée mondiale

Après 16 années à Las Vegas, la star québécoise Céline Dion revient dans sa province natale pour présenter mercredi à Québec le premier concert de sa nouvelle tournée internationale, "Courage", la première depuis dix ans.

A 51 ans, la chanteuse canadienne donne ainsi un nouveau virage à sa carrière avec une tournée internationale et un nouvel album en anglais disponible le 15 novembre.

Un premier extrait, "I'm Flying on my Own" ("Je vole seule") a déjà été révélé aux fans. Trois autres chansons de l'album ont été dévoilées mercredi.

Si seulement une soixantaine de dates en Amérique du Nord ont pour l'instant été dévoilées, "+Courage+ est une tournée gigantesque", a assuré à l'AFP sa maison de disque.

Après neuf dates à Québec puis Montréal, la chanteuse aux près de 250 millions d'albums vendus se produira ensuite aux quatre coins de l'Amérique du Nord jusqu'en avril 2020, puis sur d'autres continents.

Lors d'une série d'interviews avec la presse canadienne, diffusées mercredi, la chanteuse a raconté qu'à 51 ans, elle se sentait en pleine possession de ses moyens.

"La maturité, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que t'oses, parce que t'as rien à perdre", a-t-elle déclaré, citée par le Journal de Montréal.

"Quand j'ai commencé, j'apprenais. Après, j'écoutais. À la suite, j'exécutais. Ensuite, j'ai commencé à être inspirée. Après, j'ai commencé à avoir du plaisir. Et maintenant, je suis en pleine possession de mes rêves", a-t-elle par ailleurs confié à Radio-Canada.

Le 8 juin, la chanteuse avait décidé de tourner une page de sa carrière en quittant sa résidence américaine à Las Vegas après 16 années, au cours desquelles elle a présenté deux spectacles dans la salle de spectacle du célèbre casino Caesars Palace, "A New Day" de 2003 à 2007, et "Céline" de 2011 à 2019.

Près de 4.500.000 fans sont venus voir la superstar sur scène lors de ses 1.141 représentations dans la "ville du péché", générant au total 875 millions de dollars canadiens (600 millions d'euros), selon les chiffres de son promoteur de concerts AEG Live.

- Changement majeur -

Pendant sa résidence à Las Vegas, Celine Dion a fait quelques courtes tournées, principalement en Europe et en Asie, mais sa dernière à l'internationale, "Taking Chances World Tour", remonte à 2008-2009.

La tournée mondiale "Courage" marque un changement majeur dans sa carrière avec "le premier spectacle créé du tout au tout sans René (Angélil)", a confié Yves Aucoin, concepteur du spectacle et proche collaborateur de la star depuis 30 ans, au Journal de Québec.

L'époux et imprésario de Céline, René Angélil, est décédé à 73 ans en janvier 2016 d'un cancer de la gorge.

Leur rencontre, alors que Céline Dion avait 13 ans, a façonné la carrière de la chanteuse. Ils se sont mariés en 1994 et ont eu trois enfants.

"René m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de son savoir-faire, ma appris énormément, m'a donné beaucoup d'outils", a-t-elle raconté à Radio-Canada. "Et quand il est parti pour sa nouvelle vie, il m'a donné le restant".

CélineDion, petite dernière d'une fratrie de 14 enfants élevés dans la grande banlieue de Montréal, a à son palmarès quatre tournées mondiales, 23 albums studios - en anglais et en français - et des collaborations avec Jean-Jacques Goldman, Barbra Streisand ou encore Stevie Wonder.

René Angélil a construit un empire autour de "sa voix d'or" pendant plus de 30 ans, menant sa carrière d'une main de fer et multipliant les investissements (restaurants, discothèque à Las Vegas, golf) sans oublier les produits dérivés (parfum, vêtements et accessoires).