Centenaire de la Première Guerre mondiale - Cyril Barbary, dernier soldat belge de la Grande Guerre, est mort en 2004

Le dernier soldat belge de la Grande Guerre, Cyril Barbary, est décédé en 2004 aux Etats-Unis. Né en 1899 à Klerken, en Flandre occidentale, il faisait partie du 2e régiment de ligne sur le front occidental lors des six derniers mois de la guerre.

Un autre soldat belge de la Grande Guerre et ancien coureur du Tour de France, Emile Brichard, était lui aussi décédé en 2004. Exilé en Angleterre aux premiers mois de la guerre, il avait ensuite été mobilisé en 1915 et avait servi dans le corps médical à La Panne. Ces deux anciens soldats disparus voici presque 15 ans étaient les derniers combattants belges de cette guerre, qui a vu périr plus de 42.000 soldats du royaume. Environ 200.000 soldats avaient été mobilisés au début du conflit. Claude Choules, considéré comme le dernier combattant de la Première Guerre mondiale, est décédé en 2011 à Perth, en Australie, à l'âge de 110 ans. Ce soldat anglo-australien avait servi en mer du Nord en 1917. Si l'on tient compte du personnel non combattant, Florence Green, une Britannique décédée à 110 ans en 2011, est considérée comme le dernier vétéran du conflit. Elle avait travaillé comme intendante dans un mess des officiers peu avant la fin de la guerre.