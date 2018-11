Centenaire de la Première Guerre mondiale - La Ville de Mons à nouveau libérée, 100 ans après

(Belga) La Ville de Mons a célébré dimanche après-midi le centenaire de sa libération et de la fin de la Première Guerre mondiale. Sur la Grand Place, quelques milliers de personnes ont assisté à une reconstitution de la parade de la libération et à une cérémonie commémorative, en présence de nombreuses troupes et autorités étrangères.

Le 11 novembre 1918, jour de l'armistice, quelques heures après la libération de la ville, les soldats canadiens et de la 5th Royal Irish Lancers avaient paradé sur la Grand Place de Mons en liesse. Ce dimanche, cent ans plus tard, des troupes des armées belge, canadienne, française et britannique, des vétérans des régiments héritiers des libérateurs ainsi qu'une délégation du Shape ont reconstitué cette parade, rythmée par des musiques militaires et le son des cornemuses. Epargnée par la pluie pendant la majeure partie de la cérémonie, la foule a pu découvrir des costumes d'époque et rendre hommage aux soldats morts lors des combats dans la région. "Mons vit un peu sa Semaine sainte", décrit Hervé, Montois, couvre-chef militaire sur la tête. "Si on est là, c'est aussi grâce à ce qui s'est passé le 11 novembre. Les Britanniques et les Canadiens viennent régulièrement dans la région, certains ont perdu des membres de leur famille. C'est normal de leur rendre hommage." De nombreux Canadiens faisaient également partie des spectateurs présents sur la Grand Place. Le quadragénaire Robert s'était justement promis de fouler un jour les pavés de Mons, "une ville symbolique dans l'histoire du Canada". "Ce centenaire était la bonne occasion pour saluer nos soldats qui se sont sacrifiés pour la liberté", ajoute-t-il fièrement. "La longueur du voyage n'a pas d'importance pour un tel événement." Entre les moments de musique et de recueillement, le bourgmestre de Mons Elio Di Rupo a souligné "la joie" de la population montoise d'accueillir la commémoration. "Cette cérémonie entend raviver la mémoire des soldats et des civils morts durant la Première Guerre mondiale", a-t-il expliqué. Le cimetière militaire de Saint-Symphorien accueille d'ailleurs la tombe du Canadien George Price, le dernier soldat tué deux minutes avant le cessez-le-feu. Les ambassadeurs d'Allemagne et du Royaume-Uni ont eux lu les récits de soldats, qui témoignent de la joie des Montois à la libération de la ville. Le ministre canadien des Anciens Combattants, Seamus O'Regan, a par ailleurs remercié les Montois pour avoir coloré les rues de la ville aux couleurs du Canada ce dimanche. Il a rappelé que les soldats s'étaient sacrifiés "au nom de la paix et de la liberté". Le prince Laurent, qui représentait le roi Philippe, était également présent lors de la reconstitution de la parade.