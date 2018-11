Centenaire de la Première Guerre mondiale - Poutine affirme avoir eu une "bonne" conversation avec Trump à Paris

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a affirmé avoir eu une "bonne" conversation avec son homologue américain Donald Trump dimanche à Paris, en marge des commémorations de la fin de la Première guerre mondiale.

"Oui", a répondu M. Poutine à la question d'un journaliste lui demandant s'il avait réussi à discuter avec M. Trump, selon l'agence de presse russe Ria Novosti. "Bonne", a ajouté le président russe, interrogé sur la qualité de cette conversation. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les deux dirigeants ont convenu de se rencontrer pour une discussion plus détaillée en marge du sommet du G20 prévu fin novembre en Argentine. M. Poutine avait auparavant indiqué être "prêt au dialogue" avec les Etats-Unis, qui ont annoncé leur intention de se retirer du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire conclu avec l'URSS pendant la Guerre froide. Près de 70 chefs d'Etat et de gouvernement, dont les présidents américain et russe, ont commémoré dimanche au pied de l'Arc de Triomphe à Paris le centenaire de l'armistice de 1918. (Belga)