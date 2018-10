Centenaire de la Première Guerre mondiale - Quatre soldats du Commonwealth inhumés la semaine prochaine à Passendale et Zonnebeke

(Belga) Quatre soldats de la Grande Guerre, deux Australiens et deux Britanniques seront inhumés la semaine prochaine dans les cimetières de Tyne Cot à Passendale et le Buttes New British Cemetery à Zonnebeke, rapporte lundi la Commonwealth war graves commission (CWGC), l'organise britannique qui se charge des cimetières et de la mémoire des soldats du Commonwealth.

Deux soldats australiens un autre d'origine britannique seront inhumés le 6 novembre dans le cimetière de Tyne Cot de Passendale, le plus grand du Commonwealth. Ces soldats ont retrouvés en 2015 lors de travaux routiers à Passendale. Malgré des recherches poussées, ils n'ont pas pu être identifiés. Les enquêteurs ont pu établir que le soldat britannique faisait partie du régiment des Lancashire Fusiliers. Le 8 novembre, le corps d'un soldat britannique retrouvé en 2017 à Zonnebeke sera inhumé dans le cimetière Buttes New British Cemetery. Il n'a pas non plus pu être identifié. (Belga)